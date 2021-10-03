 

Меню Google Chrome оформили в стиле новой ОС Windows 11

03.10.2021, 0:50, Новости дня
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В компании Google анонсировали грядущую презентацию обновленного браузера Chrome, меню которого разработчик решил оформить в стиле свежевыпущенной операционной системы Windows 11.

На сегодня известно, что серьезные изменения в браузере касаются контекстного меню. Однако этим дело не ограничится, считают эксперты. Представители Google намерены рассказать о всех нововведениях одновременно с презентацией финальной версии операционной системы Windows 11. Мероприятие, напомним, намечено на пятое октября.

Судя по всему, с момента презентации до выпуска стабильной версии обновленного браузера пройдет еще какое-то время. Очевидно, придется подождать около месяца, говорят специалисты.



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