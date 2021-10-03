 

А-силуэт или зауженное на талии: платья для пышных модниц – идеальный вариант для прохладной осенней погоды

03.10.2021, 0:26, Разное
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Платье на полных женщинах всегда смотрится элегантно. Желательно отдавать предпочтение изделиям с длинными рукавами из немного более плотного материала. Платье А-силуэта или зауженное на талии, а также варианты с поясом из трикотажа могут потрясающе женственно смотреться на фигурах больших размеров.

В этой статье мы собрали варианты одежды, которая отлично смотрится на полных дамах, а также подчеркивает и сужает талию. Мы показываем самые выгодные, самые модные вещи для осени, из которых вы сможете выбрать самый предпочтительный вариант.

Платья для пышных модниц

Трикотажные платья удобные, мягкие и теплые, что делает их идеальными для прохладной осенней погоды. Длинный пояс из этой же ткани, что и платье, делает модель очаровательной и стильной.

Платье в форме песочных часов с прямым вырезом горловины очень хорошо смотрится на полных женщинах.

Шикарное трикотажное платье отлично скрывает полные бедра и является идеальным выбором для прохладных осенних дней.

Платье с мелким цветочным рисунком и верхом внахлест удачно маскирует все особенности фигуры больших размеров.

Это платье с крупным рисунком создает настоящую осеннюю атмосферу и красиво облегает фигуру.

А это оригинальное расклешенное платье средней длины с поясом. Неброская расцветка и простой покрой делают его отличным выбором для офиса.

Платье свободного силуэта с цветочным принтом подойдет для прогулок по городу или вечеринок с друзьями.

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Простое, но сексуальное и женственное черное платье. Оригинальный вырез делает его современным и стильным.

А если вы хотите элегантный, но очень модный образ, выберите длинный блейзер, который завязывается сбоку.

Общие советы

Полным женщинам не стоит носить платья из прозрачных тканей. Лучше выбирать модели с завышенной талией, они визуально делают фигуру стройнее. Нужно исключить из гардероба мешковатые вещи, а также платья со складками и драпировками.



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