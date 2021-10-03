 

Украинцев предупредили о неизбежности энергетического кризиса

03.10.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу, сообщил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый».

Во время ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения Украины, экономист Алексей Кущ заявил, что из-за сокращения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубы. В результате страну ожидает энергетический кризис, передает РИА «Новости».

Суслов согласился с прогнозом эксперта и рассказал, что в хранилищах на западе Украины накоплены 18,7 млрд кубометров сырья. Эти запасы в основном идут на поставки в Европу.

«Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах», – сказал он.

По мнению экс-министра, теоретически эту проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине. «Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», – подчеркнул он.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предсказал развал Украины без доходов от транзита российского газа в Европу. В свою очередь председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник предсказал серьезный экономический кризис на Украине из-за рекордных цен на газ.

Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.05 / Визит Блинкена в Киев, рейтинг богатейших украинцев и “экстраординарная ситуация” на довыборах в Раду. Главное за день

12.07 / Зеленский хочет, чтобы Байден присоединился к переговорам по Донбассу “в нормандском или другом формате”

07.08 / Коронавирус в Турции: местные власти успокаивают туристов

16.09 / Facebook и Telegram дали два месяца на оплату штрафов за незаконный контент

29.07 / Разработчики рассказали об успехах двуногого робота Кэсси

21.08 / Путин заявил, что в Нижнем Новгороде сконцентрирован «культурный код» народа России

16.08 / Беленюк рассказал, почему не участвует в драках в Раде

24.01 / СМИ сообщили, что женщина, которую российский полицейский ударил ногой, без сознания. В больнице утверждают, что травма “легкая”

16.01 / Швейцарская компания отказалась страховать «Северный поток – 2» из-за санкций США

08.04 / Британский штамм коронавируса стал самым распространенным в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика