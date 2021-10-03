Украинцев предупредили о неизбежности энергетического кризиса

Зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу, сообщил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый».

Во время ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения Украины, экономист Алексей Кущ заявил, что из-за сокращения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубы. В результате страну ожидает энергетический кризис, передает РИА «Новости».

Суслов согласился с прогнозом эксперта и рассказал, что в хранилищах на западе Украины накоплены 18,7 млрд кубометров сырья. Эти запасы в основном идут на поставки в Европу.

«Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах», – сказал он.

По мнению экс-министра, теоретически эту проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине. «Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», – подчеркнул он.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предсказал развал Украины без доходов от транзита российского газа в Европу. В свою очередь председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник предсказал серьезный экономический кризис на Украине из-за рекордных цен на газ.

Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».