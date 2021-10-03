На манифестации против санитарных пропусков вышли 48 тыс. французов

На общенациональные протесты против широкого применения во Франции санитарных пропусков в субботу вышли около 48 тыс. французов, сообщило Agence France-Presse.

Согласно данным МВД Франции, размах общенациональных протестов в стране снижается от одной недели к другой. Так, 25 сентября в манифестациях принимали участие 60 тыс. человек. Акции протеста в субботу состоялись в 12-й раз, передает ТАСС.

В Париже в субботу по улицам и площадям прошли пять колонн, в которых сотрудники МВД насчитали 5335 человек. В целом манифестации прошли в стране мирно – были задержаны всего три человека. Во многом на число участников оказала негативное влияние плохая погода – в ряде регионов весь день шли сильные ливни. В результате в крупнейшем городе запада Франции, Рене, число участников маршей составило всего 350 человек. В другом большом городе региона, Нанте, их было 450, а в Сен-Назере, где расположены крупнейшие верфи страны, на манифестации вышли всего 80 человек.

В Бордо на юго-западе страны полиция насчитала 700 участников протестов, в расположенном южнее его городе По – 800. В По манифестантами были временно захвачены местный железнодорожный вокзал и часть его путей.

Наибольшую активность проявило население юга. Так, в Марселе, самом крупном городе региона и втором по численности мегаполисе страны, число манифестантов возросло с прошлой недели до 900 человек с 800. В расположенном восточнее Марселя Тулоне увеличение числа протестующих было еще более значительным – 1300 с примерно 1 тыс. неделю назад. В Ницце число участников манифестаций осталось прежним – 1 500 человек.

Главным требованием на прошедших в субботу манифестациях к властям была отмена предъявления санитарных пропусков для 12-17-летних при посещении кинотеатров и бассейнов.

Напомним, 4 сентября на акции протеста против санитарных пропусков вышли 140 тыс. французов. 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.