 

На манифестации против санитарных пропусков вышли 48 тыс. французов

03.10.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа общенациональные протесты против широкого применения во Франции санитарных пропусков в субботу вышли около 48 тыс. французов, сообщило Agence France-Presse.

Согласно данным МВД Франции, размах общенациональных протестов в стране снижается от одной недели к другой. Так, 25 сентября в манифестациях принимали участие 60 тыс. человек. Акции протеста в субботу состоялись в 12-й раз, передает ТАСС.

В Париже в субботу по улицам и площадям прошли пять колонн, в которых сотрудники МВД насчитали 5335 человек. В целом манифестации прошли в стране мирно – были задержаны всего три человека. Во многом на число участников оказала негативное влияние плохая погода – в ряде регионов весь день шли сильные ливни. В результате в крупнейшем городе запада Франции, Рене, число участников маршей составило всего 350 человек. В другом большом городе региона, Нанте, их было 450, а в Сен-Назере, где расположены крупнейшие верфи страны, на манифестации вышли всего 80 человек.

В Бордо на юго-западе страны полиция насчитала 700 участников протестов, в расположенном южнее его городе По – 800. В По манифестантами были временно захвачены местный железнодорожный вокзал и часть его путей.

Наибольшую активность проявило население юга. Так, в Марселе, самом крупном городе региона и втором по численности мегаполисе страны, число манифестантов возросло с прошлой недели до 900 человек с 800. В расположенном восточнее Марселя Тулоне увеличение числа протестующих было еще более значительным – 1300 с примерно 1 тыс. неделю назад. В Ницце число участников манифестаций осталось прежним – 1 500 человек.

Главным требованием на прошедших в субботу манифестациях к властям была отмена предъявления санитарных пропусков для 12-17-летних при посещении кинотеатров и бассейнов.

Напомним, 4 сентября на акции протеста против санитарных пропусков вышли 140 тыс. французов. 7 августа протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / В Полтаве за вакцинацию от COVID-19 подарят билеты в театр – глава ОГА

18.03 / 19 марта состоится заседание СНБО – СМИ

18.10 / Трамп обещал «установить мир с позиции силы»

28.08 / Зеленский назначил бывшего работника СБУ Сергийчука новым главой Черкасской ОГА

04.03 / ЛIГА.net – «мощнейшая вспышка» древней галактики оказалась бликом от российского космического мусора

13.05 / У напавшего на школу в Казани диагностировали заболевание мозга

18.02 / Польский эксперт рассказал, когда удастся достроить «Северный поток – 2»

07.10 / В работе YouTube произошел сбой

16.02 / Еврокомиссия назвала условия централизованного заказа «Спутника V»

03.03 / Новые штаммы коронавируса грозят обнулить успехи США в борьбе с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика