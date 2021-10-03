Террористы обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 14 обстрелов в идлибской зоне деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 14 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (из них по данным сирийской стороны – десять обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано семь обстрелов, в провинции Латакия – четыре обстрела, в провинции Алеппо – три обстрела», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

Он добавил, что продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Дераа. При посредничестве российского ЦПВС в населенном пункте Нава за сутки урегулировали свой статус 54 человека, сдано 18 единиц оружия, более 500 боеприпасов.

Напомним, в четверг президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на состоявшихся в среду переговорах в Сочи обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным «окончательное и устойчивое решение» проблемы сирийского Идлиба. В Кремле подтвердили, что «тема действительно обсуждалась». «Была подтверждена приверженность ранее достигнутым договоренностям, была подчеркнута необходимость их выполнения в плане вытеснения из Идлиба террористических элементов, которые там еще присутствуют, которые могут представлять угрозу и выполнять агрессивные наступательные действия в отношении сирийской армии», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В понедельник система ПВО авиабазы Хмеймим сбила беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории в Идлибской зоне деэскалации. Днем ранее боевики попытались прорваться с подконтрольной Турции территории в Сирии. 20 сентября четверо сирийских военных пострадали в результате артудара со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Турции территории провинции Алеппо.