Welt – из-за рекордных цен на газ этой зимой немцам придётся залезть поглубже в карман

Из-за рекордных цен на энергоносители для многих в Германии эта зима выдастся дорогой, пишет Welt. Стоимость нефтяного отопления в среднем увеличится на 44 процента, газового — на 13 процентов. Сильнее всего от этого пострадают семьи с малым достатком и пенсионеры. Поэтому эксперты уже сейчас призывают выплачивать самым бедным пенсионерам бонусные 500 евро для покрытия инфляции, рассказывает немецкий телеканал.

Многие, наверное, заметили это, когда заправлялись: цены выросли. В том числе на отопление и электричество. Цены на энергию сейчас прямо-таки рванули вверх. Из-за этого темп подорожания достиг рекордной отметки. Он составил 4,1 процента. Этот показатель не был таким высоким последние 30 лет.

Этой зимой для того, чтобы отопить квартиру, многим домохозяйствам придётся гораздо глубже засунуть руку в карман. Цены на газ за год увеличились практически в три раза.

ТОМАС ЭНГЕЛЬКЕ, эксперт по энергетике из Немецкой ассоциации потребителей: Рост цен на газ вызывает беспокойство. Запасов в газовых хранилищах меньше, чем обычно в это время.

По сравнению с прошлым годом значительно увеличились цены и на автозаправках. Стоимость энергии — это главный фактор, приводящий к рекордной инфляции. Тому, кто использует нефтяное отопление, в этом году стоит в среднем рассчитывать на повышение цены на 44 процента. В случае с газом — на 13 процентов. Это означает, что для отопления квартиры площадью 70 квадратных метров с помощью нефти нужно будет заплатить не 625 евро в год, а 900. В случае наличия газового отопления это будут 775 евро вместо 660.

Франция сегодня на это быстро отреагировала. Там запретили повышать действующие тарифы на газ до апреля следующего года. Потолок стоимости для электричества будет действовать по крайней мере до конца года. Такое решение приняло правительство в Париже. Оно опасается, что затраты на отопление могут привести к социальным волнениям.

Ведь из-за резкого повышения цен в первую очередь пострадают семьи с малым достатком и пенсионеры. Поэтому эксперты уже сейчас требуют выплачивать самым бедным пенсионерам бонусные 500 евро из-за инфляции. Многим потребителям стоит готовиться к дорогой зиме, потому что приблизительно половина всех немецких домохозяйств отапливаются газом.

Дата выхода в эфир 02 октября 2021 года.