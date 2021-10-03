В Мали конвой миротворцев подорвался на самодельном устройстве, есть погибший

Конвой миротворцев подорвался на самодельном взрывном устройстве в деревне Тесалит на северо-востоке страны в области Кидал. Четыре человека получили серьезные ранения.

Глава МИНУСМА Эль-Гассим Ване решительно осудил нападение.

“Этот инцидент является печальным напоминанием о постоянной опасности, нависшей над нашими миротворцами, и о жертвах, принесенных для мира в Мали”, – отметил он.

Контекст:

Мали – бывшая французская колония и одно из самых бедных государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Мали обрела независимость в 1960 году, после этого в стране произошло несколько военных переворотов.

В частности, летом прошлого года в Мали начались массовые выступления с требованием отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты. В августе военные арестовали Кейту, он ушел в отставку и затем уехал в ОАЭ. После этого военные сформировали переходную гражданскую администрацию во главе с временным президентом страны Ба Ндао и заявили, что проведут выборы через 18 месяцев.

В мае этого года военные задержали Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Малийских политиков отпустили после того, как они сложили с себя полномочия. Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. На Гоиту совершили покушение в мечети малийской столицы Бамако в июле этого года.

Миссия МИНУСМА развернула более 13 тыс. миротворцев в Мали для сдерживания насилия со стороны вооруженных групп на севере и в центре страны. С 2013 года в стране погибло около 255 человек, это сделало ее самой смертоносной для миротворческих миссий ООН, пишет Reuters.

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