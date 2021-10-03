Объявленный в розыск в России главред The Insider: Путин переступил новую “красную линию”

Речь об этом зашла в связи с выездом Доброхотова из России и приходом сотрудников ФСБ с обыском к его родителям. Самого главреда российские силовики 30 сентября объявили в розыск по делу о незаконном пересечении границы. Нарушения якобы “выявили и задокументировали” в августе.

“Это абсолютно абсурдное уголовное дело, которое было возбуждено о якобы незаконном пересечении границы. На самом деле уголовное дело могло бы быть только в том случае, если, например, мне был бы какой-то запрет на въезд или какой-то запрет на выезд, и я нарушил. Но ничего похожего не было”, – сказал Доброхотов.

Журналист считает, что уголовное дело нужно возбуждать против сотрудников ФСБ, которые отобрали его загранпаспорта и таким образом препятствовали “конституционному праву на передвижение”.

“Я думаю, что рано или поздно эти виновники также будут наказаны. Это довольно такой новый этап в жизни именно российской журналистики. Потому что активисты с этим уже столкнулись. Мы видели, что брата [оппозиционера Алексея] Навального сажали в тюрьму, отца Ивана Жданова (активиста) – бросали в тюрьму. Но чтобы преследовали родственников журналиста – это такое нововведение в России. Это, наверное, новый этап, новая “красная линия”, которую переступил Путин”, – заявил Доброхотов.

Контекст:

Издание The Insider работает восемь лет. Основное направление работы издания – журналистские расследования. Одни из самых известных расследований были выпущены в сотрудничестве с расследовательской группой Bellingcat: о крушении малазийского Boeing над Донбассом и причастности России к авиакатастрофе, об отравлении российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в 2018-м, а также об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального в 2020 году.

23 июля 2021 года The Insider внесли в перечень СМИ-иноагентов. Попавшие в этот реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

28 июля к Доброхотову с обысками приходила полиция.

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