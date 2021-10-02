 

На рынок вышел дешевый смартфон POCO C31 за 115 долларов

02.10.2021, 23:56, Новости дня
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Новую и очень дешевую модель смартфона POCO C31 китайская компания Xiaomi официально представила на индийском рынке электронных устройств.

В гаджете использован дисплей с диагональю на 6,53 дюйма, обеспечивающий качество изображения в стандарте HD+, то есть 1660 на 720 пикселей. Мощность селфи-камеры оставляет 5 Мп, а основного датчика фронтальной – 13 Мп. Всего этого достаточно, чтобы вести нормальную съемку, отмечают эксперты. Зато цена смартфона стартует от 115 долларов.

С чипсетом MediaTek Helio G35 мобильное устройство обладает оперативной памятью 3 или 4 Гб. Основной накопитель установлен с емкостью 32 или 64 Гб. При увеличении показателей цена увеличивается всего на 13 долларов.



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