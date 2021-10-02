Выпущено обновление ОС Windows 10 с давно ожидаемыми исправлениями

Для версии 21Н1 операционной системы Windows 10 вышло-таки обновление, в котором разработчик исправил давно всем надоевшие баги. Патч также предназначен для версий 20Н2 и 2004 десятой Windows.

По сообщению компании Microsoft, скачать обновления можно через фирменный центр, а также, зайдя на один из корпоративных интернет-ресурсов и кликнув на соответствующую ссылку, по которой вы также получите прямой доступ к нужному файлу.

Также специалисты Microsoft сообщают, что на обычные компьютеры пользователей патч не загружается автоматически. Дело в том, что данное обновление не внесено в список обязательных, поясняют специалисты. А потому, устанавливать его или нет, решать вам самим.