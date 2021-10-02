От естественности к гранж-глэму 90-х: небрежный ретро-макияж снова в моде

До 1990 года прошлого века существовал сдержанный макияж. Женщины, которые наносили слишком яркий макияж, считались вульгарными. Модной считалась умеренность. Губы должны были быть лишь слегка розоватыми. На щеках обычно красовался нежный румянец. Однако в 90-х появились новые тенденции.

Особенности макияжа 90-х

В 90-е мода резко поменялась. Произошло смешение стилей. При создании прически, наряда, макияжа опирались на эти принципы.

Макияж последнего десятилетия прошлого века имел следующие особенности:

С помощью пудры тон кожи доводили до матового цвета. Румяна были в основном розовые. Их накладывали на щеки, использовали для очерчивания скул. Брови представляли собой тоненькие ниточки, накрашенные поярче. Туши на ресницах должно было быть много. Глаза красили ярко, накладывали цветные тени. Использовали не только черный, но и цветные карандаши для глаз: зеленый, синий, серебристый. Помады поражали своей яркостью и насыщенностью. Популярностью пользовались вишневые, коричневые, бардовые. Обязательным был карандаш для губ. Часто он был намного темнее помады. Границу оставляли четкой.

Люди таким образом пытались придать индивидуальные черты своему облику.

Возрождение из прошлого

В последние годы макияж был фактически сведен к минимуму. Использовался он преимущественно только для важных встреч.

Но современные визажисты предлагают больше рисковать, пробовать новые варианты макияжа. Таким образом, возрождается гранж-глэм 90-х. “Гранж-глэм – это новая красота грядущего сезона, в чем нас убедили последние образы макияжа на Неделе моды. Это изъяны как признак стиля”, – сказал Терри Барбер, директор по искусству макияжа MAC Cosmetics. Макияж в стиле гранж-глэм характеризуется «необработанным» видом: растекшаяся тушь или размазанные тени для век – это нормально. Разрешено все, что выглядит небрежно.

Вернувшийся из 90-х макияж в стиле гранж выглядит сейчас намного круче прежнего.

Модный современный макияж

Чтобы воплотить в жизнь стиль 90-х годов XX века, нужно следовать некоторым правилам по созданию ретро-макияжа:

С помощью корректора можно подправить недостатки кожи. При использовании тонального средства нужно стараться делать цвет лица более естественным. Брови подкрашиваются коричневым карандашом. Можно применить тени того же цвета. Они должны быть природных оттенков, а на внутренний угол глаза можно нанести более светлый тон. На верхнем веке делаем подводку черным карандашом, тщательно растушевываем. Нижнее веко тоже можно очертить подводкой или карандашом. На верхнее веко можно нанести кремовые тени. Черной тушью густо покрываем ресницы, чтобы сделать их более объемными. На щеки наносим румяна персикового цвета. Контур губ обводим карандашом в тон помады, потом губы прокрашиваются помадой натурального оттенка.

Терри Барбер отмечает, что недостаток, если он более полно раскрывает характер человека, бывает привлекательнее, чем идеальный вид.