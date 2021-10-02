Опрос: «Грузинская мечта» и Каха Каладзе выиграли выборы

Опрос компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди» отдал правящей «Грузинской мечте» 47,6% на местных выборах, а саакашвилевскому «Единому национальному движению» 27,1%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По этому опросу, Каха Каладзе сохранил за собой пост мэра (51,3%), а лидер оппозиции Никанор Мелия взял 34,6%.

В правящей партии празднуют победу.

Между тем, компания Ipsos проводила экзит-полл по заказу оппозиционной телекомпании «Мтавари» («Главный»). По нему «Грузинская мечта» взяла 38,6%, «Национальное движение» – 33.

По этим же данным, Мелия взял 40,8%, а Каладзе проиграл – 40,2. По данным оппозиционного канала, таким образом, в Тбилиси будет второй тур.

Сам Каладзе призвал оппозиционеров смириться, «не нервничать» и дождаться подсчета ЦИК.

Ранее премьер Грузии предсказал победу правящей партии на местных выборах.