Зеленский захотел быть президентом до выполнения всего обещанного

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы занимать пост главы государства до выполнения всех выданных ранее им лично и партией «Слуга народа» обещаний.

«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», – приводит ТАСС слова Зеленского со ссылкой на пресс-службу партии «Слуга народа».

При этом он выступил с утверждением, что в программе президента и его партии «больше не существует пунктов, которые нет возможности выполнить».

Перед этим фракция Рады «Слуга народа» на выездном заседании в Трускавце Львовской области представила план реформ на Украине на 2021–2023 годы в разных сферах.

«Среди предложенных целей – членство в НАТО, успешное завершение реформы Службы безопасности Украины (СБУ), создание и развитие национальной системы стойкости, система национального сопротивления, реинтеграция временно оккупированных территорий, информационный суверенитет, разблокировка вопроса в Трехсторонней контактной группе по обмену пленными», – сообщила пресс-служба политической силы.

План реформ также предусматривает укрепление созданных Украиной форматов «Крымская платформа» для продвижения притязаний на Крым, «Люблинский треугольник» (Литва, Польша, Украина), «Квадрига» на уровне министров иностранных дел Украины и Турции, «Ассоциированное трио» (Грузия, Молдавия, Украина).

На заседании фракции также была представлена реформа сферы энергетики и зеленой трансформации, которая предусматривает интеграцию европейской и украинской энергосистем и рынков, наращивание добычи газа, нефти, увеличение нефтепереработки и снижение зависимости от импортных энергоресурсов.

Среди приоритетных также были названы судебная реформа, преобразования в сфере инфраструктуры, аграрного сектора и цифровых технологий. «У нас появилась цифровизация. Мы номер один в Европе. Этого просто не было. А сейчас у нас режим paperless (без бумаг)», – сказал Зеленский во время заседания фракции. Он также одобрил реализацию реформы в сфере инфраструктуры. «Мы первые в Европе по количеству качественных километров дорог», – считает Зеленский.

Среди важных целей до 2023 года, как сказано в сообщении пресс-службы фракции «Слуга народа», перечислены также привлечение государственных и частных инвестиций, создание рабочих мест, рост капитальных инвестиций вдвое, рост ВВП на душу населения до 4570 долларов и сокращение доли государственного сектора. Отдельные презентации были посвящены реформам в сфере медицины, образования и культуры. Предлагается в 2023 году установить заработную плату медикам на уровне не менее 25 тыс. гривен (около 930 долларов), а также достойный уровень заработной платы педагогов.

Ранее Зеленский дал оценку своей деятельности на посту президента Украины. В начале сентября бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал Зеленского «всадником Апокалипсиса государственности Украины» и мошенником, который злоупотребил доверием народа, а руководство Украины – продуктом государственного переворота. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в худшую версию Петра Порошенко.