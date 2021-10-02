Мнение: Арестная неделя

Так как за неделю много всяких-разных арестов накопилось, так что оптом.

1. Сачков.

Арестован по подозрению в государственной измене глава Group-IB одной из крупнейших российских компаний в сфере кибербезопасности Илья Сачков. Компания активно работала с государством, в том числе и со спецслужбами. Ввиду этого эту историю увязывают к давним делом предателя Михайлова https://www.bbc.com/russian/news-47367728, который сливал на Запад информацию по информационным и кибер-операциям ФСБ. Сачков был знаком с Михайловым, но раньше ему за это не предъявляли – по этому делу он проходил свидетелем. В прошлом году, в Телеграме уже мелькали вопросы по нему, когда Сачков в публичных выступлениях спалил личные данные офицеров СВР.

В либеральных кругах гуляет версия, что арест стал местью компании Касперского, так как Сачков на встрече с Путиным утверждал, что его компания в 4 раза круче, а в 2019 году Сачков выступал свидетелем обвинения против сотрудников "Касперского" по все тому же делу Михайлова. Также утверждается, что Сачков был причастен к истории с якобы взломом серверов демократической Партии США на выборах 2016 года (хотя в США эта история фактически развалилась и сейчас уже идут суды над теми, кто ее фабриковал). Помимо этого, утверждается, что Сачков критиковал электронное голосование и ему это припомнили. В общем, версий много, ясности пока мало. С учетом того, что суд будет наверняка идти в закрытом режиме, много подробностей мы вряд ли узнаем, во всяком случае пока.

Сейчас его засадили в "Лефоротово" на 2 месяца, ведется следствие. Если действительно предал и сливал информацию кому не следует, сядет надолго. По госизмене сейчас как правило от 10 до 20 дают. Причем таких дел с каждым годом все больше и больше.

2. Московское отделение КПРФ

В Москве арестовано несколько депутатов КПРФ и членов московского отделения партии (полный список задержанных прислал товарищ из московского КПРФ https://dropmefiles.com/ifxTq), а также участников митинга Рашкина против итогов выборов в Москве. Еще и Кагарлицкому выписали 10 суток https://www.nakanune.ru/news/2021/09/30/22622873/

По заявлению КПРФ, они были вправе проводить такие митинги, которые устраиваются как встречи с депутатами https://kprf.ru/activity/elections/205709.html. Власти заявляют, что все равно несогласовано и нарушаются ковидные ограничения (Зюганов заявил, что ковидные ограничения не остановят проведение уличных мероприятий партии).

КПРФ не оспаривая общие итоги выборов (на встрече с Путиным Зюганов ограничился общей критикой https://kprf.ru/party-live/cknews/205666.html, хотя некоторые отделения КПРФ не признали итоги выборов, например Томское https://kprf.ru/activity/elections/205678.html или Ямало-Ненецкое https://kprf.ru/party-live/regnews/205734.html), оспаривает итоги голосования по Москве, где по мнению КПРФ у нее украли от 7 до 12 мандатов, а также сам принцип электронного голосования https://t.me/zyuganov/2903

С учетом того, что у ЕР по итогам выборов 324 мандата, то тут вопрос скорее не о принципиальных итогах выборов (ну было бы у ЕР не 324, а 312 мандатов, ничего был не изменилось), а в том, можно ли доверять электронному голосованию в МСК. КПРФ утверждает что нет, указывая на различные странности связанные с подсчетом и непрозрачность процедуры. Венедиктов, отвечавший за общественный пиар электронного голосования в Москве заявляет, что все было по честному, но ему не верят даже его подельники по либеральному лагерю, утверждая, что он продался с потрохами Кремлю (причем еще до выборов тему продажности Венедиктова высмеивали https://youtu.be/OhLzWY3BVK4 в фильме снятом на деньги Пригожина), а Венедиктов продолжает вяло переругиваться с бывшими друзьями, для которых он резко стал нерукопожатным, хотя еще недавно они там мило смотрелись вместе. Ну а по итогам протестов и арестов, фракция КПРФ давеча покинула заседание московской думы. Зюганов и Афонин заявили о незаконности задержаний и призвали прекратить репрессии против коммунистов Москве, в МВД обещали разобраться по представленным фактам.

В целом же, если у нас в Севастополе электронное голосование прошло относительно спокойно (КПРФ заняла второе место), то в МСК из-за близкого разрыва голосов и непрозрачности системы, получилось то, что получилось. Можно отметить, что большинство критики последних выборов сводится к критике электронки, в то время как обычные выборы ногами критикуются куда как меньше, чем это было ранее.

Сейчас в Москве идет несколько судов как по вопросам задержания, так и оспариванием итогов выборов (в основном по причине электронного голосования) по мажоритарным округам. Стоит отметить, что во время прошлых выборов в Москве тоже были скандалы по результатам выборов, но тогда их было явно меньше.

3. Исмаилов

В Черногории местная полиция по запросу РФ спеленала бывшего главаря ОПГ державшего Черкизовский рынок Тельмана Исмаилова.

Загребли его после того, как он подал официальный запрос на получение политического убежища в Черногории, где он скрывается от российского правосудия.

Сейчас решается вопрос, выдавать его в Россию (где он надолго сядет, в том числе и за заказные убийства) или нет. В России он заочно арестован в 2017-м году за двойное убийство.

Русофобские круги в черногорском руководстве считают, что не следует идти на поводу у РФ и выдавать ей столь ценного кадра.

Ранее в Черногории местные органы повязали https://newstes.ru/2021/10/02/v-chernogorii-arestovali-beglogo-jeks-glavu-rosalkogolregulirovanija.html бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которого также с нетерпением ждут на Родине. Вопрос о его экстрадиции также рассматривается.

Злые языки утверждают, что выдача Исмаилова может являться попыткой со стороны черногорских властей наладить отношения с Москвой и присосаться к трубе с российским газом, которая идет через Балканы в центральную Европу.

Если выдадут и засадят лет на 15-20, было бы неплохо.

4. Ракова





Подручной Грефа Марине Раковой (бывшая зам.министра образования) начали предъявлять участие в финансовых махинациях на сумму от 50 до 200 млн. рублей. Казалось бы, хватай, тащи в СИЗО или хотя бы под домашний арест помещай, но нет. На следующий день после обыска Ракова села в "служебный Порше" и укатила к Белорусской границе https://iz.ru/1229689/elena-balaian-svetlana-kazantceva/tri-za-pobeg-gde-iskat-marinu-rakovu?utm. В тот же день ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, где Раковой светит до 10 лет тюрьмы. Предполагается, что Ракова может бежать на Украину. Сотрудникам ФСБ и пограничникам удачи в поимке Раковой. По оценке следствия, ущерб от высокоэффективной сотрудницы Грефа составил как минимум 50 млн. рублей. Еще по 150 млн. сейчас идет проверка. Деньги выделялись на фиктивные научно-образовательные проекты, по которым потом подавались фальшивые отчеты. Фактически, занимались воровством у детей. Но позвольте, как же она могла работать в очистке?!

Кроме того, по этим делам проходят еще несколько высокопоставленных сотрудников "самого инновационного банка".

"Сбер открывает новый сервис – Сбер-махинация. Рекламный слоган – успей сбежать от ФСБ как Ракова!".

5. Шеллер

Подполковника Шеллера, который посмел открыто критиковать руководство Пентагона и Белый Дом за катастрофу в Афганистане сначала выгнали из армии, а затем арестовали. Ему грозит несколько лет тюрьмы.

Про его критику писал в конце августа https://colonelcassad.livejournal.com/7024155.html Как видим, у нее есть последствия. Так как заявления Шеллера противоречат намерениям Пентагона свалить всю ответственность на Байдена и Белый Дом.

Пока что подполковника закрыли за "неуважение к должностным лицам", "неподобоющие поведение для офицера и джентльмена" и "умышленное неподчинение вышестоящему офицеру" (Шеллеру командование предложило заткнуться и держать свое ценное мнение при себе, но тот в ответ написал, что его совесть не позволяет ему выполнить такой приказ и продолжил нести обжигающую правду про Байдена и верхушку Пентагона). Часть контента с критикой Шеллера в адрес начальства и Байдена свободные и демократические соц.сети уже благополучно снесли. Потому что США свободная страна…

6. Можейко.

В Минске задержали и засадили в СИЗО на Окрестина журналиста "Комсомольской правды в Белоруссии" Геннадия Можейко.

Сам сайт издания заблокирован на территории Белоруссии. Произошло это после публикации статьи с мудацким заголовком про то, что бчб-утырок застреливший офицера КГБ Белоруссии https://colonelcassad.livejournal.com/7097772.html был хорошим человеком. Помимо этого, у этой истории есть и второй дно – "КП в Белоруссии" принадлежит "Газпрому", СМИ которого в период попытки государственного переворота в Белоруссии топили за Бабарико из "Белгазпромбанка" и против Лукашенко (эта линия в РФ в итоге проиграла и восторжествовала линия на поддержку Лукашенко по линии МИД РФ и ФСБ). В КГБ разумеется об этом помнят, поэтому Бабарико до сих пор в тюрьме (и выпускать его не собираются), а "Газпромовские" СМИ периодически пинают.

Кстати, в соц.сетях гуляет и такой вброс, что Можейко был задержан на территории РФ сотрудниками ФСБ и передан белорусским коллегам, но подтверждений ему найти не удалось (источниками выступают помойки вроде "Граней.Ру")

Самого журналиста я думаю достаточно скоро отпустят и выдводят из Белоруссии. Восстановят ли работу сайта? Тут 50 на 50.

Хотелось бы, чтобы и у нас в стране такой подход применялся например к тем, кто писал мудацкие посты про офицеров спецназа погибших в Беслане и рассказы о том, что боевики по словам их знавших, были хорошими людьми.

7. Бобиев и Чистова.





Таджикского блогера-пранкера Бобиева после всех его извинений, покаяний и просьб выслать поскорее в Таджикистан закрыли на 10 суток и выписали штраф в 5 тыс. рублей, после чего его депортируют на его солнечную Родину, где он сможет организовывать какие угодно пранки. Естественно, с поправкой на то, что там могут не на 10 суток закрыть, а где-нибудь прирезать в подворотне после очередного юмористического скетча на фоне мечети.

Подельница Бобиева по пранкам Анастасия Чистова также задержана на 10 суток. При задержании оказывала сопротивление сотрудникам полиции. В отличие от Бобиева, ее в Таджикистан выслать не получится, а воспитывать по всей видимости уже поздно (ну разве что на пару месяцев в Кабул на перевоспитание отправить).

8. Ахеджакова.

Ахеджакову вытащили на дачу объяснений в СК РФ, где она объяснялась за спектакль "Первый хлеб", на который подала жалобу организация "Офицеры России" – в основном за мат и открытую гомосятину https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/spektakli/kto-podstavil-liyu-ahedzhakovu/. Ахеджакова уверяла, что ничего незаконного в спектале нет и заявила, что "Ей от всего этого так тяжело".

После начавшегося скандала, спекталь "Первый хлеб" сняли с показов. До этого в спектакле после жалоб организации "Ветераны России" изменили монолог Ахеджаковой, вырезав оттуда все матюки. Судя по фоткам со спектакля, очередной сок мозга отечественной "творческой тусовочки". Под чем вы, деятели культуры?

—