Драматичная Анечка в носках – Личное мнение
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Муж скоро бросит Анечку Седокову. И не потому, что она — полная, немолодая и неумная женщина.
Фото: Соцсети
Янис свалит, потому что Седокова до ужаса драматична.
Жизнь на надрыве простительна 16-летней тростиночке-подростку, но никак не 40-летней матери троих детей с тяжёлым тазом.
От женщины в таком возрасте уже ждёшь уверенного спокойствия, мудрости, проницательности, а не бесконечного выяснения отношений в слезах и с воплями: «Я от тебя ухожу».
Процитирую Анечку:
Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях…
Недавно он ушёл от меня в другую комнату спать.
Потому что я идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения, где все такие миленькие. Где всё ровненько.
А мне всё время надо сказать, копнуть, разобраться, выяснить, до…тся.
Быть в 40 лет «человеком, искалеченным ранее», — это, на мой взгляд, пошло.
Пошло — быть пьяной. Пошло — убегать в ночь. Пошло — об этом рассказывать.
Продолжаю цитировать Анечку:
Я помню, как пьяная в белых носках его клуба выбежала на улицу. Я была в незнакомом городе и точно решила от него уходить. Он остановил меня у ворот дома.
Я ничего не помнила утром. Просто увидела, как аккуратно лежали грязные белые носки.
Он затащил меня в душ и включил воду. Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает.
Старая, толстая истеричка — это пошло. Такое никому не вставляет, кроме разве что Бузовой.
Фото: Моё
Впрочем, откуда гОленьке знать разницу между честностью и пошлостью?
К чему это я? Ах, да: тётки, завязывайте с истериками, выяснениями отношений, ссорами, скандалами, претензиями, показательными уходами, выпивкой и прочей пошлостью.
Это очень жалко выглядит. Это отталкивает. Это убивает к вам нежность, уважение и любовь.
А от Анечки Янис уйдёт. Вот увидите. Долго терпеть такое не сможет даже крайне не умный мужчина.
Скандалите? Ссоритесь? А зачем? Что вами движет в такие моменты?
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Источник: Лена Миро
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