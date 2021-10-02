 

Драматичная Анечка в носках – Личное мнение

02.10.2021, 23:18, Разное
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Муж скоро бросит Анечку Седокову. И не потому, что она — полная, немолодая и неумная женщина.


Фото: Соцсети

Янис свалит, потому что Седокова до ужаса драматична.

Жизнь на надрыве простительна 16-летней тростиночке-подростку, но никак не 40-летней матери троих детей с тяжёлым тазом.

От женщины в таком возрасте уже ждёшь уверенного спокойствия, мудрости, проницательности, а не бесконечного выяснения отношений в слезах и с воплями: «Я от тебя ухожу».

Процитирую Анечку:

Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях…

Недавно он ушёл от меня в другую комнату спать.

Потому что я идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения, где все такие миленькие. Где всё ровненько.

А мне всё время надо сказать, копнуть, разобраться, выяснить, до…тся.

Быть в 40 лет «человеком, искалеченным ранее», — это, на мой взгляд, пошло.

Пошло — быть пьяной. Пошло — убегать в ночь. Пошло — об этом рассказывать.

Продолжаю цитировать Анечку:

Я помню, как пьяная в белых носках его клуба выбежала на улицу. Я была в незнакомом городе и точно решила от него уходить. Он остановил меня у ворот дома.

Я ничего не помнила утром. Просто увидела, как аккуратно лежали грязные белые носки.

Он затащил меня в душ и включил воду. Помню, как очень злилась на него, что он меня не отпускает.

Старая, толстая истеричка — это пошло. Такое никому не вставляет, кроме разве что Бузовой.


Фото: Моё

 Впрочем, откуда гОленьке знать разницу между честностью и пошлостью?

К чему это я? Ах, да: тётки, завязывайте с истериками, выяснениями отношений, ссорами, скандалами, претензиями, показательными уходами, выпивкой и прочей пошлостью.

  Это очень жалко выглядит. Это отталкивает. Это убивает к вам нежность, уважение и любовь.

А от Анечки Янис уйдёт. Вот увидите. Долго терпеть такое не сможет даже крайне не умный мужчина.

  Скандалите? Ссоритесь? А зачем? Что вами движет в такие моменты?

Источник: Лена Миро



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