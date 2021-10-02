Миссия BepiColombo сфотографировала Меркурий во время первого пролета мимо планеты

Мимо Меркурия два аппарата миссии пролетали для гравитационного маневра, который в очередной раз должен изменить путь BepiColombo в космосе.

Фото сделано с расстояния 2418 км от поверхности планеты через 10 минут после максимального сближения (199 км).

На черно-белом изображении разрешением 1024×1024 пикселей зафиксирована северная часть Меркурия (правый нижний угол) и конструктивные элементы космического аппарата.

На планете с подсолнечной стороны видны многочисленные кратеры и участки равнинной местности.

“Маневр с гравитационной поддержкой был первым на Меркурии и четвертым из девяти облетов в целом. Во время своего семилетнего круиза к самой маленькой и самой внутренней планете Солнечной системы BepiColombo совершает один облет Земли, два – Венеры и шесть – Меркурия, чтобы помочь удержаться на курсе к орбите Меркурия в 2025 году”, – объяснили в ESA.

Фото: esa.int

Контекст:

Автоматическая космическая миссия BepiColombo, состоящая из европейского Mercury Planetary Orbiter и японского Mercury Magnetospheric Orbiter, стартовала 20 октября 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане (Латинская Америка).

Окончательно на орбиту Меркурия миссия должна выйти в конце 2025 года.

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