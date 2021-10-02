Зеленский заявил, что хочет быть президентом до выполнения всех обещаний

“Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания”, – отметил Зеленский.

Глава государства указал, что в его программе не осталось таких пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить.

10 сентября на полях форума Ялтинской европейской стратегии Зеленский говорил, что намерен выполнить данные избирателям обещания до конца своей первой каденции. “Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать”, – заявлял глава государства.

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. “Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени”, – сказал он в сентябре 2019 года.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко допускал, что Зеленский может решить баллотироваться в президенты еще раз. “Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно”, – сказал он в интервью изданию “ГОРДОН”.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.

Согласно опубликованным 7 сентября результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, Зеленский возглавляет президентский рейтинг. На выборах его готовы поддержать 31,1% украинцев. На втором месте Порошенко – 13,3%.

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