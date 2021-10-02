Как брюнетке выбрать модное осеннее окрашивание волос и не испортить цвет лица: тренды и советы

В начале нового сезона часто хочется изменить свой внешний вид и покрасить волосы в трендовый цвет. Однако у многих при мысли о трансформации возникают сомнения относительно того, какой оттенок подойдет к их внешности. В своей подборке мы собрали лучшие цветовые решения для брюнеток, которые помогут вам подчеркнуть свою естественную красоту.

Медовые оттенки

Медовые тона лучше всего контрастируют с темными волосами и улучшают цвет лица. Особенно если они нанесены с таким эффектом, как мелирование или градиент, которые не требуют постоянной подкраски.

Шоколад

Шоколадные оттенки никогда не выходят из моды. Чтобы придать волосам больше объема, вы можете носить их в сочетании с более темными тонами у основания. Это также очень естественный способ изменить свою внешность и придать прядям более здоровый вид.

Оттенки рыжего

Рыжие оттенки особенно хорошо будут смотреться на обладательницах волнистых локонов, однако подойдут и девушкам с прямыми волосами. Однако во втором случае лучше сделать некоторые пряди более светлыми. Это придаст им дополнительный объем и создаст эффект отражения солнца.

Еще один стильный вариант окрашивания для брюнеток – это медно-оранжевые волосы. Это одна из самых модных тенденций этого сезона. Насыщенный и сияющий цвет подойдет к любому тону кожи и любой стрижке. Для этого цвета характерны окисленные красноватые тона, которые помогут создать яркий образ.

Чтобы оживить вид прически, рекомендуется создать световые блики на отдельных локонах, сделав их более светлыми чем остальные пряди.

Мокко

Эффект мокко подразумевает сочетание светло-коричневых и светлых оттенков, что позволяет воссоздать тона шоколадного и молочно-кофейного напитка.

Это достигается за счет того, что темная основа остается естественного цвета, а светлые участки обесцвечиваются с разной степенью насыщенности. Эта техника идеально подходит для добавления объема и движения волосам.

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Ореховые оттенки

Обладательницы темно-каштановых волос могут добавить им бликов в ореховых тонах, которые придадут локонам блеск и немного осветлят. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает сохранить естественный цвет волос.

Оттенки корицы

Отличная альтернатива для брюнеток – мелирование оттенками корицы, то есть красновато-коричневым цветом. Таким образом получится сохранить натуральный цвет волос, и они потерпят лишь небольшие изменения. Темные красноватые оттенки визуально сделают лицо более здоровым и загорелым.

Сохранение корней

Использование естественного тона в качестве основы для создания градиентов – лучший способ избежать частого подкрашивания волос. Этот прием будет в тренде в этом сезоне.

Красный и коричневый

Красновато-коричневые тона идеально подходят брюнеткам, поскольку они подчеркивают естественный тон кожи и придают более здоровый вид.

Вы можете использовать это цветовое сочетание для всех волос или же, например, выбрать эффект балаяж, не изменяя естественный цвет корней.

Не бойтесь экспериментировать, ведь только методом проб и ошибок можно найти свой идеальный стиль и создать прекрасный образ.