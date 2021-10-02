 

Саакашвили решили предъявить новое обвинение

02.10.2021, 22:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в скором времени предъявят новое обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы, сообщают грузинские СМИ.

Обвинение будет предъявлено в ближайшие часы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение грузинской телекомпании «Имеди».

На месте в Тбилиси, где задержали бывшего главу государства, продолжаются следственные действия, там работают правоохранители.

Ранее в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские парламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, хозяина которой позже арестовали за сокрытие преступления.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Саакашвили вернулся в Грузию.



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