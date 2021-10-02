 

Оператор-постановщик «Голубых огоньков» умер от COVID-19

02.10.2021, 22:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧлен Академии российского телевидения, главный телеоператор Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Эрик Малинин умер от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в возрасте 77 лет, сообщил Первый канал.

«Печальная новость. В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом», – приводит ТАСС сообщение в эфире программы «Время» на Первом канале.

Эрик Малинин родился 30 сентября 1944 года в Москве. В 1966 году пришел учиться и работать в отдел телеоператоров Центрального телевидения. Был оператором-постановщиком и режиссером большого количества программ «Утренняя почта», «Голубой огонек», циклов симфонической музыки, балетных постановок, музыкальных видеофильмов, телеспектаклей, видеоклипов, рекламных роликов. Оператор-постановщик первого в РФ HDTV-фильма Moscow Melody.

Напомним, 7 сентября после двух инсультов и перенесенного COVID-19 в московском хосписе в возрасте 60 лет умер художник-сценограф Борис Краснов, работавший с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Людмилой Гурченко и многими другими артистами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Билл Клинтон о Джо Байдене: «Он вернет все хорошее»

15.01 / Выяснено, где больше всего доверяют российской вакцине от COVID-19

02.06 / В мире: Москва посадила американских дипломатов на короткий поводок

14.09 / Звезда “Женского квартала” Сопонару рассказала о новом бойфренде – промоутере из Великобритании

16.10 / В компании Xiaomi считают цену на iPhone 12 Pro завышенной

29.10 / В метро Киева осталась только одна станция без 4G

08.10 / Переговоры Зеленского и Джонсона. Украина предложила Великобритании покупать сельхозпродукцию по привлекательным ценам

15.04 / В компании TCL продемонстрировали смартфон с растягиваемым экраном

20.07 / Интервью Гордона с Зыгарем. Где и когда смотреть

29.09 / Власти Москвы разъяснили решение о двухнедельных каникулах для школ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика