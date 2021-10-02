Оператор-постановщик «Голубых огоньков» умер от COVID-19

Член Академии российского телевидения, главный телеоператор Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Эрик Малинин умер от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в возрасте 77 лет, сообщил Первый канал.

«Печальная новость. В больнице в Коммунарке из-за коронавируса скончался наш коллега, наставник, большой друг Эрик Борисович Малинин. Ему было 77 лет. Мастер с колоссальным опытом», – приводит ТАСС сообщение в эфире программы «Время» на Первом канале.

Эрик Малинин родился 30 сентября 1944 года в Москве. В 1966 году пришел учиться и работать в отдел телеоператоров Центрального телевидения. Был оператором-постановщиком и режиссером большого количества программ «Утренняя почта», «Голубой огонек», циклов симфонической музыки, балетных постановок, музыкальных видеофильмов, телеспектаклей, видеоклипов, рекламных роликов. Оператор-постановщик первого в РФ HDTV-фильма Moscow Melody.

Напомним, 7 сентября после двух инсультов и перенесенного COVID-19 в московском хосписе в возрасте 60 лет умер художник-сценограф Борис Краснов, работавший с Аллой Пугачевой, Валерием Леонтьевым, Иосифом Кобзоном, Людмилой Гурченко и многими другими артистами.