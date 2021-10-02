 

Днепропетровск стал «столицей» телефонного мошенничества

02.10.2021, 22:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Столицей» телефонного мошенничества можно назвать украинский город Днепр (Днепропетровск), в котором в конце 2020 года располагалось до 1 тыс. колл-центров злоумышленников, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Киев хоть и является столицей Украины, но столицей телефонного мошенничества является не Киев, хотя колл-центры существуют во многих городах Украины. Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр. Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры – наши эксперты насчитывали около 1 тыс. колл-центров», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецова, сказанные в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

По имеющимся у зампреда правления Сбербанка сведениям, в настоящее время из Днепра работает около 150 колл-центров, которые совершают звонки якобы от правоохранителей. Такая схема пришла на смену звонку от сотрудника безопасности банка в 2021 году, отметил Кузнецов.

Зампред правления Сбербанка добавил, что банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни – 10 тыс. звонков. Примерно 50% россиян на такие звонки не отвечают, однако 1% россиян мошенникам удается «переговорить» и убедить перевести деньги.

Напомним, в конце сентября на Украине раскрыли центр по обману клиентов российских банков. Подпольная мошенническая организация обосновалась в Киеве, на улице Владимирской, по соседству с главным офисом Службы безопасности Украины (СБУ).

В августе портал «Госуслуги» опубликовал советы по защите от мошенников.



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