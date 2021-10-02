Президент Филиппин Дутерте заявил об уходе из политики. Его место хочет занять боксер Пакьяо

Он пообещал не баллотироваться и на пост вице-президента. Reuters уточнило, что на выборы вице-президента от правящей партии “НДП – Лабан” (“Филиппинская демократическая партия – Народная власть”) зарегистрировался сенатор Кристофер Го.

Заявление об уходе из политики Дутерте сделал на фоне слухов о том, что на пост президента страны свою кандидатуру может выдвинуть его дочь Сара Дутерте-Карпио, которая является мэром города Давао.

В президенты от “НДП – Лабан” собирается баллотироваться бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях, 42-летний филиппинец Мэнни Пакьяо. Он уже объявил об уходе из бокса.

Контекст:

Президентские выборы на Филиппинах пройдут в 2022 году. Дутерте по конституции Филиппин не может баллотироваться на второй срок, однако он заявлял о намерении участвовать в выборах вице-президента.

Дутерте пришел к власти в 2016 году и развернул беспрецедентную кампанию по борьбе с наркоторговлей, в результате которой погибло более 6 тыс. подозреваемых, сообщило Associated Press. Дутерте грозит судебное преследование после ухода из политики, отметило агентство.

Associated Press писало, что Пакьяо критиковал администрацию Дутерте за рост уровня коррупции на Филиппинах.

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