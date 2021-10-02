В Украине начался монтаж линии для производства вакцины от коронавируса – Ляшко

“У нас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID-19. Это одна из первых. И на этапе подписания меморандума об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина”, – сказал министр.

В опубликованном 15 сентября интервью изданию “Слово и дело” Ляшко упомянул, что уже есть определенные результаты локализации производства инактивированной вакцины CoronaVac компанией “Лекхим” в Харькове.

“В дальнейшем у нас есть договоренности на локализацию других вакцин, и ведем переговоры о выпуске мРНК-вакцины”, – говорил Ляшко. Он не уточнил, о какой из двух вакцин такого типа идет речь – производства Pfizer/BioNTech или Moderna.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 2 октября в Украине сделали 12,9 млн прививок от COVID-19, обе дозы получили 5,7 млн человек.

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