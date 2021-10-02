 

В Украине начался монтаж линии для производства вакцины от коронавируса – Ляшко

02.10.2021, 22:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У нас в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и против COVID-19. Это одна из первых. И на этапе подписания меморандума об инвестиции гораздо больше. К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина”, – сказал министр.

В опубликованном 15 сентября интервью изданию “Слово и дело” Ляшко упомянул, что уже есть определенные результаты локализации производства инактивированной вакцины CoronaVac компанией “Лекхим” в Харькове.

“В дальнейшем у нас есть договоренности на локализацию других вакцин, и ведем переговоры о выпуске мРНК-вакцины”, – говорил Ляшко. Он не уточнил, о какой из двух вакцин такого типа идет речь – производства Pfizer/BioNTech или Moderna.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 2 октября в Украине сделали 12,9 млн прививок от COVID-19, обе дозы получили 5,7 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.04 / Террористы обстреляли Идлибскую зону деэскалации в Сирии

26.09 / Песков обвинил Украину в якобы “нежелании выполнять Минские соглашения” и заявил, что это препятствует подготовке встречи Путина с Зеленским

28.09 / В Кабмине Украины объяснили, повысят ли тарифы на отопление и горячую воду для населения

07.07 / Названы самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»

15.05 / Картину Пикассо “Женщина у окна” продали за $103 млн

17.03 / Производителям сухого молока в Ставрополье возместят часть затрат на производство

16.05 / По делу о краже из «Судного дня» назначены новые экспертизы

04.01 / Главный редактор Welt – провал коронавирусной политики Германии беспрецедентен

21.02 / Власти Доминиканы направили к границе военных из-за растущей нестабильности в Гаити

24.02 / В четырех областях Украины началась вакцинация от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика