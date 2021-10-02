Калашный обряд

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02.10.2021, 22:12, Разное
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Наследник дома Романовых обвенчался в Исаакиевском соборе.

1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга состоялось венчание дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини (ее называют потомственной дворянкой) и бывшего сотрудника Европарламента Георгия Романова. В Российском императорском доме событие называют исторически значимым, а в СМИ — «первой за 120 лет монаршей свадьбой в имперской столице». Впрочем, другая ветвь наследников царской семьи — Объединение членов Дома Романовых — Георгия Михайловича и его мать Марию Владимировну не признает.

На торжество в город на Неве собрались представители почти 20 монарших династий. В числе гостей также «засветились» дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова, философ Александр Дугин, адвокат Павел Астахов, дипломаты и политики.

Накануне церемонии венчания во Владимирском дворце прошел приветственный ужин на 300 персон — по данным СМИ светскую публику угощала компания Concord Catering «кремлевского повара» Евгения Пригожина.

Церемония венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Гальперин

Глава Российского императорского дома Мария Владимировна Романова. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Великий князь Георгий Михайлович Романов. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Гости на церемонии. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Адвокат Павел Астахов с супругой. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Фата невесты украшена золотым гербом ручной вышивки. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Фото: EPA-EFE

Источник: Новая газета



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