 

В партии Зеленского назвали дату возвращения Крыма в состав Украины

02.10.2021, 21:54, Разное
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Представители правящей партии Украины “Слуга народа”, основанной действующим президентом Украины Владимиром Зеленском, назвали новую дату возвращения Крыма в состав страны. Соответствующие данные опубликовала зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая.

Безуглая обнародовала в Сети презентацию с основными целями и задачами партии на ближайшие годы. Согласно данной информации, реинтеграция Крыма и Донбасса произойдет к 2030 году. На снимке с презентации указано, что общей целью политиков является восстановление суверенных границ Украины к этому году, а также вхождение страны в число государств с развитой экономикой.

Ранее Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на действия Украины, которые, по мнению Москвы, нарушают международное право. В частности, Кремль обвиняет Киев в пытках и гибели жителей непризнанных ДНР и ЛНР, организации водной и энергетической блокады Крыма, дискриминации населения по языковому признаку и ряде других противоправных действий.

Однако пользователи социальных сетей отнеслись к амбициям “Слуг народа” Владимира Зеленского с львиной долей скепсиса. Некоторые из них в шутку подмечали, что при текущем политическом курсе властей к 2030 на Украине попросту не останется людей.



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