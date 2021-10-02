Бывший сотрудник McDonald’s рассказал, что может произойти с вашим кофе, если вы будете хамить работникам

Один из бывших сотрудников всемирно известного фастфуда продемонстрировал, чем может закончиться хамоватое поведение клиентов по отношению к персоналу заведения.

Пользователь под ником mcdanksbitch, опубликовал видео, которое за считаные дни стало вирусным и набрало миллионы просмотров. На кадрах видно, как парень готовит одному из посетителей кофе.

Но из-за того, что клиент позволил себе хамское поведение на кассе, вместо сладкой карамели, молодой человек решает добавить кисло-сладкий соус.

«Это будет настоящий шок для его вкусовых рецепторов»

Как признался блогер, визуально отличить добавки практически нереально, а значит клиент гарантировано попробует «коктейль-мести». После чего, в следующий раз, он будет вести себя культурно, вспоминая незабываемый вкус кофе с кисло-сладким соусом.

Некоторое интернет-пользователи решили, что парень неправ. Ведь он сам опустился до уровня хамоватого клиента.

«Если тебе не хватает нервов в подобных ситуациях, то лучше увольняйся»

Спустя некоторое время mcdanksbitch опубликовал фото, если верить которому парня уволили с работы. Достоверно неизвестно, что послужило основной причиной для увольнения, ведь помимо такого отношения к посетителям, блогер публиковал различные видео о закулисной жизни работников McDonald’s.