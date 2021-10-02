Задержан подозреваемый в убийстве матери и трехлетней сестры в Ленобласти

В Ленинградской области задержали молодого человека по подозрению в убийстве матери и малолетней сводной сестры, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 2000 года рождения, который является сыном потерпевшей и сводным братом убитой трехлетней девочки», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В СК уточнили, что тело ребенка и женщины 1975 года рождения нашли в субботу в квартире. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство двух лиц». Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого, вскоре ему предъявят обвинение.