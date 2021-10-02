Украине пообещали рост банкротств и безработицы

На Украине ожидается рост безработицы, банкротств, а также серьезный экономический кризис, все это может случиться из-за рекордных цен на газ, сообщил председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник.

Страна покупает сырье по биржевым ценам, потому топливо обходится ей в 3,5 раза дороже, чем другим странам, сообщил Олейник, передает РИА «Новости».

«Расспрашивал друзей в ЕС. <…> Выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине – 1100 евро», – отметил он.

По биржевым ценам покупают либо новые потребители, либо те, кто захотел часть поставок обеспечить по рыночной стоимости.

Из-за этого могут подорожать все товары, так как цены на энергоносители заложены в каждый продукт. Потребителям вскоре придется отказаться от покупок определенной продукции, а производители не смогут повышать цены, хотя расходы и продолжат расти.

«Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы – это уже очень серьезно. Доходы бюджета «лягут», расходы взлетят. <…> Вопрос банкротств – вопрос времени», – добавил Олейник.

Самый сильный удар придется на перерабатывающую промышленность, которая и так находится не в лучшем состоянии из-за условий на импорт.

«И это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии», – заключил он.

Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.