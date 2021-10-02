 

Определено направление мутации коронавируса

02.10.2021, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКоронавирус начал мутировать, чтобы эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, сообщают СМИ со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Исследователи сравнили альфа и дельта варианты с прежними штаммами вируса и решили, что он эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи по воздуху, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию New York Times.

Большая часть ученых уверена, что вирус распространяется через крупные капли. Они могут перемещаться на большие расстояния и оседать сразу в легких, где вирус наиболее опасен.

Также исследование подтвердило, что вирус изменяется так, чтобы стать более опасным. В этом случае необходимо будет пользоваться усовершенствованными масками во время массовых мероприятий.

Ранее ученые обнаружили мутацию у людей, благодаря которой они могут быть менее подвержены инфицированию коронавирусом или даже полностью защищены от нее. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.05 / Комаровский: В День защиты детей надо понимать, что детей нужно защищать от дебильных взрослых

01.07 / Сложно поверить, что ГРУ РФ напрямую перечисляла деньги “Талибану”. Но если вспомнить топорное отравление Скрипалей, исключать эту вероятность не стоит – российский финансист Юров

24.03 / “Теперь журналистов будет материть не только нардеп, но и кандидат наук”. Соцсети обсуждают подготовку Кивы к защите диссертации

11.02 / Несмотря на изначальный скепсис, российский «Спутник» всё же вышел на орбиту

28.08 / Могут ли США и ЕС повлиять на ситуацию в Беларуси? 

01.06 / SCMP – в Китае надеются, что отмена запрета на третьего ребёнка поможет демографии

28.06 / В Госдепартаменте заявили, что позиция США по Фирташу остается неизменной

18.05 / Украина поднялась на две позиции, Франция утратила лидерство – прогноз букмекеров на “Евровидение 2021”

03.11 / В Роспотребнадзоре предупредили об опасности лифтов из-за коронавируса

08.09 / Минобороны анонсировало учения «Кавказ-2020»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика