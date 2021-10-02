 

В Черновцах во время репетиции трюка упал мотоциклист – полиция

02.10.2021, 21:26, Новости дня
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“Правоохранители установили, что во время выполнения трюка 32-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и упал с рампы. Предварительно, медики диагностировали у пострадавшего перелом бедра, сотрясение головного мозга и другие травмы”, – говорится в сообщении.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: cv.npu.gov.ua

Издание “Молодий буковинець” пишет, что травмировался Тарас Абрамьюк, он упал с высоты пять метров.

После инцидента мотошоу отменили, его планировали провести в рамках Дня города.

Контекст:

2 октября в Черновцах празднуют День города.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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