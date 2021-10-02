Местные выборы в Грузии. Политсила Саакашвили проигрывает правящей партии по результатам экзит-поллов

Второе место заняло основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили “Единое национальное движение” (ЕНД) – 27,1%.

Грузинская телекомпания Mtavari со ссылкой на данные экзит-полла, проведенного компанией Ipsos, сообщила, что “Грузинская мечта” набрала 38,6% голосов, а ЕНД – 33%.

Экзит-поллы, проведенные компанией Edison Research по заказу телеканала Formula, свидетельствуют, что “Грузинская мечта” набирает 41%, а ЕНД – 31%.

На выборах мэра Тбилиси побеждает действующий глава города, бывший футболист Каха Каладзе. Он получил 51,3% голосов и обошел главу ЕНД Никанора Мелию почти на 17%, сообщила Imedi.

Мелия считает, что партия власти проиграла оппозиции.

“Сейчас главное – в течение последующих двух часов защитить каждый голос, чтобы каждый голос был обеспечен и не дать возможность манипуляции “Грузинской мечте” везде, не только в Тбилиси. Мы не знаем результатов выборов в масштабах страны. Везде, в масштабах всей страны тысячи наблюдателей, представителей и членов комиссии от разных политических партий борются за будущее этой страны, и они нуждаются в поощрении, они нуждаются в поддержке”, – заявил Мелия в комментарии “Эхо Кавказа”.

Контекст:

Сегодня, 2 октября граждане Грузии выбирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для горсовета Тбилиси составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов – 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии, сообщило “Sputnik Грузия”.

В Грузии уже год длится политический кризис из-за прошлогодних парламентских выборов, результаты которых, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. По данным ЦИК страны, выиграла “Грузинская мечта” (48,22%), ее основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, и 2 ноября 2020-го она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов. С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

Накануне выборов в Грузию прибыл Саакашвили, чтобы поддержать оппозицию. Он призвал не голосовать за “Грузинскую мечту”, а 3 октября – выйти на митинг.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. В Грузии он приговорен по двум делам на шесть лет тюрьмы, еще по ряду дел продолжается следствие. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал посла Грузии, а пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком.

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