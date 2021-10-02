 

После отказа от алкоголя житель Литвы проглотил килограмм гвоздей, шурупов и гаек – медики

02.10.2021, 21:26, Новости дня
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“Во время операции на желудке врачи Клайпедской университетской больницы удалили из тела пациента более килограмма гвоздей, шурупов, гаек, винтов и других инородных тел. По словам хирурга абдоминальной и эндокринной хирургии Шарунаса Дайлиденаса, проводившего операцию, инородные тела в желудочно-кишечном тракте пациентов не редкость, но этот случай уникален по своему масштабу”, – говорится в сообщении.

Медики рассказали, что пациент обратился с болями в животе, но не сказал, что он сам что-то глотал. Инородные тела в теле мужчины были обнаружены с помощью рентген-снимка. В итоге хирургам пришлось резать и в течение трех часов при рентгеновском контроле удалять лишнее.

После успешной операции пациент находится под наблюдением в больнице.

Телекомпании ВВС врачи рассказали, что мужчина начал глотать металлические предметы после отказа от алкоголя, в больницу обратился через месяц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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