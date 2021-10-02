Организаторы заседания “Слуг народа” в Трускавце подарили журналистам футболки с опечаткой. Они перепутали число созыва Рады – СМИ

Все журналисты и представители “Слуги народа”, которые присутствовали на мероприятии, получили подарочные наборы. На футболку нанесли надпись с ошибкой. В ней указано “5 сессия XI (11-го) созыва Верховной Рады Украины”. Сейчас в Верховной Раде заседают депутаты IX созыва.

Помимо сумки и футболки в него входит блокнот и шариковая ручка. По информации агентства, журналистам также вручили антисептики, одноразовые резиновые перчатки и защитную маску.

Контекст:

В Трускавце с 1–2 октября в пятизвездочном отеле Rixos-Prykarpattya проходит стратегическое заседание фракции “Слуга народа”. 2 октября на выездное заседание прибыл глава государства Владимир Зеленский. В Трускавце он оценил работу “Слуги народа” за два года на “три с плюсом” и назвал “большую ошибку” главы Рады Дмитрия Разумкова.

За инициирование вопроса об отзыве Разумкова фракция собрала больше необходимых 150 подписей нардепов.

В заседании “Слуги народа” участвовала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и члены правительства.

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что выездные заседания “Слуги народа” будут постоянными, поскольку фракции нужны тимбилдинги.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

—