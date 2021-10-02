Мнение: В белых брюках, белой рубашке и без вещей (с)

Новости про “сбежавшую Ракову” приобретают все новый накал – там уже сам черт ногу сломит. “Санта-Барбара” идет такая, что и телевизор смотреть не нужно!

Во-первых – главная сенсация дня: назван тот самый таинственный любовник-покровитель невероятной вундер-девочки с Алтая, специалистки по точкам Нагеля, а также по дополнительному образованию всея Руси! Им оказался (во всяком случае, если верить телеграм-каналу Белковского)… советник президента РФ, бывший министр экономики РФ Андрей Белоусов!

Вот он, красавец:



А.Р.Белоусов

У него еще и отчество классное – Рэмович. То есть – из семьи потомственных коммунистов (имя “Рэм” у идейных совков – сокращение от “революция мировая”). Родился в 1959; стало быть ему 62 – возраст детский, даже на пенсию не выйдешь. Что касается искомой влиятельности – с ней все в порядке: Рэмович славен тем, что он, во-первых, давно гоняет отечественных олигархов, периодически требуя у них заплатить какие-то гигантские суммы в бюджет (причем не в виде налогов, а просто так, типа “имейте совесть!”) – скажем, в 2018 требовал скинуться и взнести в казну 500 млрд. рублей, олигархи еле отбились; во-вторых, он в прошлом году даже был и.о. премьер-министра страны вместо заболевшего ковидом Мишустина.

Вот: “Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд руб. сверхдоходов у металлургов, производителей удобрений и «Сибура» за 2017 год. Деньги нужны для выполнения майских указов, пояснил он”

А вот общий перечень его регалий:

“24 июня 2013 года назначен на должность помощника президента РФ (по экономическим вопросам)[31][3], вместо ушедшей на пост главы ЦБ РФ Э. Набиуллиной[32].

С 17 июня 2015 по 29 сентября 2017 года являлся председателем Совета директоров ПАО «НК „Роснефть“»[33].

21 января 2020 года назначен первым заместителем председателя правительства Российской Федерации в новом правительстве Михаила Мишустина[34].

С марта 2020 года — председатель совета директоров ОАО «РЖД»[35][36].

С 30 апреля[5] по 19 мая 2020 года[7] исполнял обязанности председателя правительства Российской Федерации в связи с уходом М. Мишустина на больничный по COVID-19″.

По сообщению в телеграм-канале Белковского (которое он, впрочем, уже удалил – хитрый лис!) – за несколько дней до бегства Раковой Белоусова видели у подъезда ее дома с большим букетом цветов, причем приезжал старый охальник к ней… на “Аурусе”! Да, на том самом супер-пупер “автомобиле президента” из “президентского гаража”.



Аурус Сенатор

(Проектировал этот броневик, кстати, некий кореец Пак, тот самый, которого в московском кафе пытался побить стулом незадачливый футболёр Кокорин)

Заодно проявился и упомянутый “украинский любовник” Раковой, с которым она якобы планировала “сбежать на Украину”. И сразу вскрылись совершенно обескураживающие детали: “украинский любовник” по имени Андрей Стеценко для начала заявил, что у него “нет украинского гражданства”, а во-вторых, признался, что он никакой не любовник, а… муж! Каково?! Вот это поворот!

“Названный СМИ любовником сбежавшей экс-чиновницы Марины Раковой и гражданином Украины Артур Стеценко полностью опроверг озвученную о нем информацию. «Это я и есть. Только у меня нет украинского гражданства», — заявил, как оказалось, супруг подозреваемой в мошенничестве вице-президента «Сбербанка».

Он подчеркнул, что накануне был вызван на допрос в качестве свидетеля, где ознакомился с материалами дела.

«Мне стали понятны материалы дела. Я потом сегодня выступлю», — пообещал мужчина.

В настоящее время он с ребенком находится в их подмосковном доме, где ранее проходили обыски. И не знает, куда пропала его супруга. Стеценко отметил, что перед ее исчезновением он ее забрал с работы, они пообедали и она уехала обратно в офис.

«Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у нее с собой не было. Связи сейчас нет», — пояснил супруг”.

Трогательная история. Ну и новые миллиарды: “стало известно о миллиардных субсидиях, которые получил Фонд новых форм развития образования, когда его руководителям был Инкин, замгендиректора — Зак, а Марина Ракова занимала пост заместителя главы Минпросвещения РФ. За время работы сбежавшей подозреваемой в ведомстве Фонду выделили 2,837 миллиарда рублей субсидий: ни до нее, ни после организация не получала подобных сумм”. Вообще интересно все сложилось: это ж был, получается, некий фонд, который “сам по себе”; а потом, стало быть, все трое плавно перекочевали из него в Сбербанк. И Инкин, и Зак, и Ракова.

Почему в СБЕР??

Инкина и Зака давеча арестовали, Ракова в бегах. Куда – теперь непонятно. Если муж у нее не украинец, а Белоусов в Кремле – куда ж ей бежать…