Мнение: О старте курса

Дорогие друзья, сегодня ночью, после 0 часов по Москве, а фактически завтра, 3-го октября, все купившие место на курс “Психоалхимия. Траблшутинг” получат доступ к урокам 1-го дня.

2-й день курса начнется после 0 часов завтрашней ночи.

Все уроки предыдущих дней будут оставаться в свободном доступе до конца курсов.

Обратите внимание на мои рекомендации, пожалуйста.

Не проходите уроки ночью. Ночью надо спать.

Система не позволяет задавать время для открытия уроков, только дату, но вы должны подключить силу воли и открывать уроки нового дня тогда, когда выспитесь и сделаете все необходимые дела. Лучше проходить курс вечером, после работы. А если вы работаете в свободном графике, в течение дня, но не ночью.

Ночью голова работает хуже, обучение проходит неэффективно, к тому же страдает режим, а режим – это страж нервной системы.

Пройти квест каждого дня можно только один раз. Вернуться к теоретической части уроков, пересмотреть серии и перечитать диалоги можно будет много раз до конца курса. А пройти квест – только один раз. Квест каждого дня состоит из 9 коротких частей, выбора 9 ходов и вам нужно ясное сознание, чтобы ходить за героя.

Поэтому пусть откроют курс сегодня ночью только те, кто живет далеко от Москвы и для кого это время – не ночное, а дневное.

Остальные ложитесь спать и жду вас на курсе завтра.

В первой части курса будет описание, как правильно проходить курс. Алгоритм прохождения очень простой, но все-таки прочитайте внимательно, куда нажимать, как двигаться вперед и как возвращаться обратно, чтобы не задавать вопросы.

Участников на курсе более 1300 человек и я не смогу отвечать в частном порядке.

Вопросы по поводу технических проблем, если вдруг они возникли, направляйте в техническую поддержку площадки Вебинар.

Не обращайте внимания на навязчивые вопросы “понравилось ли?”, “было ли полезно?”, которые как грибы возникают по ходу. Все это мусор площадки, который, к сожалению, невозможно выпилить. Постарайтесь это просто игнорировать. Это вот такое представление о маркетинге по дефолту.

Чата внутри курса не будет, но будет лента объявлений и там можно будет оставлять комментарии.

Попробуем там наладить какое-то общение и немного познакомиться.

Это новый опыт для меня, поэтому курс я подготовила фундаментально.

Там много материала на опережение, поданного в игровой форме, там описывается сложный уровень рыбалки в упрощенном виде, насколько можно это упростить. Упростить до элементарного можно не все.

В общем, я надеюсь, что все получат удовольствие, включая меня.

Как настроение перед завтрашним стартом, друзья?