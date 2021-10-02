Мнение: Отечественный автопром, дешевизна такси в России и модная одежда от Теслы

1. Ещё к вопросу о востребованности автомобилей в России. В прошлом году из-за ковидного кризиса и удалёнки спрос на авто резко упал, из-за чего отечественный автопром произвёл на 17% меньше машин (всего 1,43 миллиона автомобилей). Судя по раскладке производства по заводам, из них чуть менее половины пришлись на отечественные марки, и чуть более – на иностранные бренды, которые собирают в России:

https://www.autostat.ru/infographics/49288/

В этом году, по итогам первых 8 месяцев, ситуация выправилась, произведено на 30,8% больше машин (1,038 миллиона), чем за тот же период прошлого года:

http://www.asroad.org/stat/v-avguste-proizvodstvo-avtomobilej-sokratilos/

Интересно, что по сравнению с докризисным 2019 годом за январь-август было произведено примерно на 10% больше грузовиков и малотоннажек, и на 1,7% больше автобусов. Похоже, в России растёт спрос на грузоперевозки, услуги доставки и общественный транспорт. Возможно, у этих сегментов авторынка неплохие дальнейшие перспективы.

2. Читатель mikexerov, проживающий ныне в США, сравнивает стоимость и удобство пользования такси в Штатах и в России:

https://olegmakarenko.ru/2244498.html?thread=823590802#t823590802

Я бываю в РФ каждый год, и не понимаю зачем москвичу личный транспорт когда есть Яндекс-такси. Я только им и пользуюсь! Он просто поразительно дешев и удобен, хотя бы по сравнению со Штатами, где Убер весьма дорог. В Москве можно каждый день ездить на Яндексе на работу, в Ашан, и т.д., и все равно будет существенно дешевле чем иметь собственный автомобиль. И никакого головняка с парковкой, ремонтом, дорожающим топливом и страховками. Яндекс настолько дешев, что я частенько езжу на нем на расстояние километра-двух, когда в облом идти пешком. Стоит это несколько долларов, буквально! А в провинции — это вообще песня! там любая поездка по городу стоит 1-2 доллара! Машина в Москве нужна только для езды на дачу по выходным, и то если дача в ебенях, далеко от станций электричек. Но если посчитать, то возможно дешевле ездить на дачу десяток раз в год на Яндексе, чем на своей машине.

3. Илон Маск в своём стиле. Пару лет назад он анонсировал новый квадроцикл (на основе японского, но с угловатым дизайном, как в компьютерных играх), причём изначально данная машинка планировалась как аксессуар к электрическому «Кибергрузовику» (где не проедет грузовик, из него можно вынуть и применить квадроцикл). Уже два года, однако, Тесла никак не может выпустить эту новинку. Но это не мешает зарабатывать деньги на бренде: ведь главное – это не наличие реального продукта, а наличие дизайна.

Теперь компания займётся пошивом одежды с картинками своих проектов:

https://lenta.ru/news/2021/09/28/teslaodej/

Компания Илона Маска подала заявку на регистрацию знака в ведомство США в сентябре 2021 года. В ней указано, что под брендом Cyberquad Tesla хочет заняться выпуском футболок, рубашек, курток, головных уборов, а также детской одежды, обуви и брюк.

Возможно, российским технологическим корпорациям типа Калашникова и Роскосмоса стоит всё же присмотреться к опыту Теслы и выпускать больше всякого мерчандайза с изображениями своих изделий.