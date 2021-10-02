В Индии обнаружили девушку, которая плачет камнями и ученые в тупике, ведь объяснить подобное просто невозможно

В одном из поселений Индии обнаружили девочку, у которой вместе с обычными каплями слез выходят из организма камни, визуально похожие на гальку. Семья 15-летнего подростка утверждает, что такого раньше не было.

На видео, которое попало в интернет видно, как у девочки на веке имеется небольшая шишка. После того как веко отворачивают из него извлекают небольшой камень.

Подобных роликов у семьи имеется более ста штук. Ведь без видеофиксации, никто не хотел верить в такой недуг.

Больше всего вопросов у врачей вызвало то, что скорость образование отложений просто невероятна. При схожей болезни мочеполовой системы, камни могут формироваться годами. Но у юной жительницы Индии, выделения происходят практически каждый месяц.

Как ни странно, после публикации новости, интернет-пользователи отнеслись к этой истории с большим скепсисом.

Они предположили, что никакой болезни у девочки нет, просто родители заставляют несовершеннолетнего подростка запихивать гальку себе в глаза для привлечения внимания. В отличие от интернет-комьюнити, жители Индии вот уже несколько дней находятся в шоковом состоянии.

«Поселение, в котором живет девочка, буквально шокировано. Многие считают, что в подростке живет сатана или же на неё, наложили ужасное проклятье, способное уничтожить весь мир»