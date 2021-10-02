 

#NotOkGoogle: Владимир Соловьев начал кампанию против цензуры в социальных сетях

02.10.2021, 20:51, Разное
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После удаления немецких YouTube-каналов RussiaToday, многие политики и общественные деятели выразили озабоченность предвзятым отношением Запада к российским СМИ. В знак протеста против действий американского концерна, популярный телеведущий и журналист Владимир Соловьев запустил кампанию #NotOkGoogle.

«Не вызывает никаких сомнений, что на подобные неправомочные действия YouTube пошел при гласной и негласной поддержке немецких властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших российских журналистов многолетней травле, включая блокировки банковских счетов, клевету в публичном пространстве и т.д.», — написал телеведущий в в своем Instagram.

Журналист добавил, что его политическое ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» служит примером открытой дискуссии без цензуры: «Я приглашаю в студию украинских экспертов, хотя и не разделяю их точку зрения. Телеведущий обязан занимать нейтральную и беспристрастную позицию. Только услышав различные мнения, зритель сможет оценить, чьи аргументы были убедительнее».

«Однако, не нужно путать свободу со вседозволенностью. Государство должно занять жесткую позицию по отношению к тем, кто под прикрытием журналистики пытается дестабилизировать ситуацию в стране», — заявил Соловьев.

Кампанию #NotOkGoogle поддержали журналисты ВГТРК, Russia Today, ведущая телепередачи «60 минут» Ольга Скабеева, а также лидеры партий «Единая Россия» и «Альтернатива для Германии».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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