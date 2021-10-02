 

Задержаны подозреваемые по делу о мумифицированных телах в Одинцово

02.10.2021, 20:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНайдены подозреваемые в убийстве мужчины и женщины в Одинцово, чьи тела нашли в мумифицированном виде, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Задержаны находящиеся в федеральном розыске подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения», – цитирует Петрову РИА «Новости».

Она пояснила, что погибшие были супругами, жившими в доме, где их нашли.

«В ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК», – указала представитель ГУМВД.

Ранее старший помощник ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщала, что мумифицированное тело женщины нашли в кузове «Газели», припаркованной у дома в Одинцово. Мумифицированное тело мужчины нашли в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.11 / Путин подписал указ о создании центра гуманитарного реагирования по Карабаху

29.01 / ОАЭ и США начали совместные военные учения

31.07 / Жители Грузии начали протест против карантина по коронавирусу

07.07 / Ангар с автомобилями загорелся на западе Москвы

17.09 / Основатель Duty Free отдал почти все деньги на благотворительность

03.03 / Microsoft обвинила китайских хакеров в кибератаке на компании в США

13.07 / На ночной акции в поддержку Фургала в Хабаровске значительная часть участников была пьяна

23.12 / Беби-бум в шоу-бизнесе. Какие украинские звезды в 2020 году стали родителями

05.09 / Welt – Google заблокировал аккаунты бывшего афганского правительства для защиты данных от «Талибана»

16.01 / В Индонезии обнаружен наскальный рисунок возрастом более 45 тысяч лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика