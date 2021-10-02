Задержаны подозреваемые по делу о мумифицированных телах в Одинцово

Найдены подозреваемые в убийстве мужчины и женщины в Одинцово, чьи тела нашли в мумифицированном виде, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Задержаны находящиеся в федеральном розыске подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения», – цитирует Петрову РИА «Новости».

Она пояснила, что погибшие были супругами, жившими в доме, где их нашли.

«В ближайшее время задержанные лица будут доставлены в территориальное подразделение СК», – указала представитель ГУМВД.

Ранее старший помощник ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщала, что мумифицированное тело женщины нашли в кузове «Газели», припаркованной у дома в Одинцово. Мумифицированное тело мужчины нашли в подъезде на лестничном переходе в деревянной коробке.