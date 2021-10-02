 

Главред «Комсомольской правды» рассказал о задержании журналиста «КП в Беларуси»

02.10.2021, 20:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДля журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко, задержанного в Белоруссии, наняли двух адвокатов, сообщил главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Пока у них не было возможности с ним встретиться. Никакой официальной информации мы не имеем. Его задержали в Москве и вывезли <…>, это было вчера», – цитирует Сунгоркина РИА «Новости».

Он подчеркнул, что адвокатов журналисту наняла «Комсомольская правда».

Ранее в субботу сообщалось о задержании в Белоруссии журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на соблюдение прав журналистов в Белоруссии.



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