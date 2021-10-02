На выборах мэра Харькова зарегистрировали уже 13 кандидатов

“Комиссия рассмотрела шесть пакетов документов, поданных в срок, включая 30 сентября. Пять претендентов зарегистрировано. Так, самовыдвиженцами идут на выборы депутат Харьковского городского совета (“Слуга народа”) Алина Мустафаева, Сергей Ряполов, Николай Кукурика, Виктор Величков и Денис Ярославский”, – сказала она.

Секретарь избиркома уведомила, что из-за сдачи неполного комплекта документов, неуплаты залога и биографии без подписи и даты в регистрации отказали Иджрану Ягуб оглы Абдуллаеву.

“Всего зарегистрировано 13 кандидатов на должность мэра Харькова. Сейчас они уже должны начинать свои избирательные кампании, в частности, открывать избирательные фонды”, – объяснила Шалупня.

“Укринформ” отмечает, что всего документы подавали 15 кандидатов, двум из них в регистрации отказали.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

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