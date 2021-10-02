 

На дорогах Украины заработала автоматическая фиксация перегрузок. Первый штраф – максимальный

02.10.2021, 20:34, Новости дня
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В ведомстве отметили, что накануне введения системы Госслужба безопасности на транспорте зафиксировала уменьшение доли нарушителей почти в три раза по сравнению с летом – до 9%.

“Символично, что первый автоматический штраф за перегрузки – сразу максимальный. Грузовик двигался с превышением на 39% допустимой нагрузки на оси. Это еще раз доказывает, что функция контроля является ключевой в вопросе сохранения объектов “Большого строительства”, – подчеркнул замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

Контекст:

В 2015 году Кабмин Украины запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. “Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта”, – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

3 июня 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.

7 сентября Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.

За последние полтора года на дорогах государственного значения установлено 48 WiM-станций, сообщало 22 июня 2021 года в Facebook Мининфраструктуры.

“Фиксируют данные о габаритах, нагрузке на ось и общую массу, а также номерной знак перевозчика. Датчики вмонтированы в асфальтовое покрытие и расположены таким образом, что объехать их невозможно”, – объясняли в ведомстве.

29 июня Рада повысила штрафы за перегруз на дорогах и ввела – за отказ от взвешивания автомобиля (законопроект №3743). Так, закон предусматривает штраф в размере 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн.) за отказ от габаритно-весового контроля. Также, согласно документу, повышена ответственность автоперевозчиков за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей. Они повлекут за собой штрафы в размере от 1700 грн до 51 тыс. грн, в зависимости от степени превышения габаритно-весовых норм.

Закон о введении админответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля (№1582-ІХ) 2 августа подписал президент Владимир Зеленский.

До осени автоматическая система контроля работала в тестовом режиме, с отправкой нарушителям ознакомительных сообщений, но без начисления реальных штрафов, отмечал сервис открытых данных Opendatabot. После полноценного введения системы в эксплуатацию, ответственность за параметры груза будет нести не только водитель, но и компания-перевозчик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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