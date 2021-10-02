Мнение: Национальный позор

Уже не раз и не два были свидетельства, что белорусские спецслужбы действуют в России как у себя дома – в частности, ловят и захватывают людей, которых потом вывозят к себе на территории, тряся при этом “корочками”!! Реально – белорусские гебисты на территории РФ достают свои поганые ксивы и требуют им “не мешать”, когда они, к примеру, похищают человека среди бела дня!! Такие случае описывались, в том числе и здесь у меня в ЖЖ.

И вот – продолжение этого идиотизма, причем – в особо наглой и циничной форме: эти скоты выкрали из Москвы (!) журналиста “Комсомольской правды в Белоруссии”, который написал статью об убитом Андрее Зельцере. Выкрали, вывезли в Минск и уже держат журналиста в своем “прославленном” на весь мир изоляторе “на Окрестина”.

КоммерсантЪ сообщает: “В Москве вчера, 1 октября, был задержан журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко, сообщает правозащитный центр «Весна». Мать задержанного Ирина заявила, что журналиста уже перевезли в изолятор на улице Окрестина в Минске”.

Понятно, что в самой “Комсомолке”, да и в российском МИДе, уже все наклали в штаны и сидят тихо, как мыши. Приехали тонтон-макуты из соседней Папуасии – как тут можно что-то возражать? Они ведь “могут делать что хотят”, какой там еще “суверенитет рф” и прочие глупости? Странно, что еще не расстреливают прямо здесь. А что – объявил сумасшедший “батька” кого угодно “врагом белорусского народа”, молодцы приехали, захватили, да и публично казнили где-нибудь прямо средь бела дня на московской площади; а что, это же “братский народ”, им же у нас все можно.

Журналиста охреневший белорусский “суд” обвинил в том, что он “обелял опасного государственного преступника” – это за то, что в статье “КП” он привел слова бывшей одноклассницы Андрея, которая сказала, что Андрей “был смелым” и “всегда стоял за правду”. Вот за эту ЦИТАТУ журналиста сейчас пытают на Окрестина. Потому что мы его ВЫДАЛИ взбесившемуся ублюдку – на расправу.

Охереть. Полный позор.