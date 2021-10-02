 

«Белые каски» заподозрили в помощи террористам для инсценировки применения запрещенного оружия

02.10.2021, 20:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБоевики в Сирии доставили к линии фронта в провинциях Идлиб и Хама ракеты с отравляющими веществами, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

Боевики «Джабхат ан-Нусры» (признана террористической и запрещена в России) оснастили ракеты хлором и зарином, в этом им помогли «иностранные эксперты», передает RT со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По данным источника агентства, оружие доставили сразу в несколько районов на юге Идлиба и долины Аль-Габ в Хаме.

Модификацию ракет проводили порядка двух недель, после чего восемь из них отправили в пункт назначения на двух принадлежащих «Белым каскам» машинах скорой помощи.

Собеседники указали, что оружие могут применить террористы, чтобы обвинить «Сирийскую арабскую армию в применении запрещённого международным сообществом оружия».

В середине июня в Сирии предупреждали, что боевики планируют инсценировать в Идлибе химическую атаку для обвинения правительственных сил Сирии в применении отравляющих веществ против населения. Кроме того, 23 мая РФ предупреждала о подготовке боевиками провокации на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов. Еще одно предупреждение о планах боевиков устроить провокацию с химоружием в Идлибе в Минобороны сделали 24 апреля.



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