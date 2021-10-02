Зеленский дал оценку своей деятельности за два года

Украинский лидер Владимир Зеленский дал оценку собственной работе на посту главы государства в течение двух лет.

«Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, семь-восемь баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Думаю, я где-то там, в середине», – сообщил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, работу президента должен оценивать народ страны. Своей же партии «Слуга народа» он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале.