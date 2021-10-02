 

Зеленский дал оценку своей деятельности за два года

02.10.2021, 20:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраинский лидер Владимир Зеленский дал оценку собственной работе на посту главы государства в течение двух лет.

«Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, семь-восемь баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Думаю, я где-то там, в середине», – сообщил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, работу президента должен оценивать народ страны. Своей же партии «Слуга народа» он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале.



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