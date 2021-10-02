 

В Белоруссии назвали цензурой монтаж интервью Лукашенко в CNN

02.10.2021, 20:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТелекомпания CNN гарантировала, что покажет интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко без цензуры, но нарушила обещание, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«У нас минимальный набор требований к журналистам. И к CNN мы выдвинули только одно условие – выдать интервью «без купюр». Но как можно самому интервью в репортаже CNN посвятить 25% времени, а все остальное – закадровый текст и нарезка картинок?» – сказал Глаз в эфире гостелеканала ОНТ, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что на сайте CNN интервью назвали «схватка» (combating interview).

Глаз добавил, что запросы на интервью регулярно поступают из разных стран, представители порядка 10 СМИ сейчас ждут встречи с белорусским лидером.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на провокационный вопрос CNN, пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны.

Кроме того, он подчеркнул, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в РФ и Китае.

Представитель МИД РФ Мария Захарова называла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Лукашенко.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / В Тернополе хотят отключать воду и отопление заведениям, нарушающим карантин

27.07 / Россияне высказались об отношении к Лукашенко

08.07 / Зеленский: Мы поддерживаем независимость Нацбанка, но как жить, если бюджет посчитан по курсу 30?

15.08 / Эксперты рассказали о методе, который поможет безопасно отделять мертвые клетки от живых

07.11 / Сборная РФ по хоккею обыграла по буллитам шведов в Кубке Карьяла

26.06 / Медицинскую версию вертолета «Ансат» решили сделать всепогодной

22.01 / Европейцы полагают, что в течение 10 лет Китай станет могущественнее США

28.07 / Цены на нефть изменились разнонаправленно на опасениях вокруг коронавируса

27.08 / В ФСБ РФ заявили о задержании “украинского шпиона” в ракетных войсках

02.12 / Великобритания усиливает пограничный контроль в преддверии окончания переходного периода после брексита

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика