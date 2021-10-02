 

“Иначе я буду вечным президентом”: Лукашенко об условиях своей отставки

02.10.2021, 20:06, Разное
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Об отставке Александра Лукашенко мечтают как минимум те, кто голосовал за Светлану Тихановскую в августе прошлого года, а также на Западе, где белорусского лидера называют “последним диктатором Европы”. Но Батька, по всей видимости, пока не собирается покидать пост президента.

В интервью CNN Лукашенко заявил, что уйдет в отставку лишь в том случае, если Запад перестанет “бомбить” и “лишать слова и независимости” белорусов. “Если вы нас будете атаковать, я буду вечным президентом”, – сказал Александр Григорьевич. Также политик пригрозил: если кто-либо посмеет вмешаться во внутренние дела Белоруссии, будет плохо.

Напомним, после президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа 2020 года, прошла волна протестов. Тогда Лукашенко заявил, что к массовым беспорядкам в Белоруссии причастен Запад, в частности, страны Прибалтики. Кстати, именно туда после выборов бежала кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Александр Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России. Политик заявил, что он и президент России Владимир Путин “достаточно умны” для создания Союзного государства, которое сильнее унитарного образования.



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