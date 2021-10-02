 

Медики из Израиля сообщили об удивительном эффекте от повторной вакцинации от COVID-19

02.10.2021, 20:02, Разное
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Израильские исследователи провели исследование, посвященное влиянию повторной вакцинации на динамику распространения коронавирусной инфекции. По словам исследователей, упомянутая мера значительно снижает риск заболеваемости COVID-19 ревакцинированными.
Отправной точкой исследования стал рост заболевших в стране в середине текущего года, который медики объяснили фактом общего ослабления иммунитета и появлением штамма “Дельта”. В качестве профилактической меры исследователи решили внедрить новаторскую программу бустерных (повторных) прививок. В итоге в настоящий момент заболеваемость COVID-19 в Израиле снизилось до показателя менее 4 тысяч инфицированных ежедневно.

Эксперты полагают, что основной причиной снижения динамики распространения коронавируса стало приобретение пациентами повышенного иммунитета, обусловленного влиянием третьей дозы вакцины. Резюмируя, они подчеркнули, что ревакцинация смогла обеспечить снижение опасности заражения в 11 раз, а вероятность госпитализации – в 20 раз.

Источник: www.medikforum.ru



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