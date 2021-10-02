Ни ТО, ни сё

Реформа техосмотра привела лишь к тому, что это стало дорого для конечного потребителя.

Первого октября закончился срок действия отсрочки диагностических карт, а вместе с ним и растиражированная иллюзия, что техосмотр перестал быть обязательным.

Страховой агент Марина Д. расстроена — ее месячный доход ощутимо уменьшился. Весеннее нововведение с отвязкой диагностической карты от возможности оформления полиса ОСАГО больно ударило по ее карману.

— Раньше у нас были негласные договоренности со станцией техосмотра, — рассказывает она, — водителю не приходилось даже ездить туда, мы сами все оформляли. Диагностическая карта «без выезда» собственнику легкового автомобиля обходилась в 1000–1500 рублей. Агент получал из этой суммы от 200 до 1000 рублей. Полгода водители радовались, что при покупке страхового полиса не нужно платить за карту. Но 1 октября они получили новый «головняк». Тут либо реально техосмотр проходить, либо платить дороже за липовую карту.

Штраф небольшой, но ежедневный

С 22 августа законодатель отвязал диагностическую карту от полиса ОСАГО. Что это значит для рядового водителя?

— При заключении договора страхования карту больше не требуют, но во всех остальных случаях она нужна, — объясняет Александр Порубенко, заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД Свердловской области. — У нас водители как услышали, что не нужно проходить техосмотр, обрадовались. Не нужно его проходить только в том случае, если вы полис оформляете. Но надо понимать, что страховая компания вправе отказать в выплате при ДТП, если у водителя не было диагностической карты, потому что только этот документ подтверждает, что автомобиль был технически исправным.

По словам сотрудника Госавтоинспекции, карта нужна в первую очередь такси, автобусам и грузовым автомобилям, перевозящим опасные грузы. В настоящее время за отсутствие техосмотра — штраф 500 рублей. Если транспортное средство закреплено за юридическим лицом, выписывается штраф на должностное лицо — 3 тысячи рублей. Если техосмотр не пройден у пассажирского транспорта, это будет расцениваться и как нарушение условий лицензирования, что чревато прекращением действия лицензии.

Фото: РИА Новости

— Инспектор ГИБДД может попросить водителя предъявить диагностическую карту, — продолжает наш собеседник, — но с 1 марта 2021 года проверить ее он может и в электронном виде. У нас есть доступ к базе учета проведения технических осмотров. Ее при себе иметь не обязательно. По желанию водителя карту могут выдать на руки.

С 1 марта обязательным требованием стало наличие фотографий при прохождении техосмотра в пункте диагностики. На легковой автомобиль выделяется 30 минут. Раньше сотрудники ГИБДД выявляли, что транспортные средства не приезжали в пункты техосмотра, а диагностические карты выдавались формально. С учетом новых требований данная ситуация стала практически невозможной. Может быть, из-за этого Российский союз автостраховщиков (РСА) и выступил с инициативой отвязать полис ОСАГО от диагностической карты. Фото и результаты техосмотра хранятся в базе ГИБДД, их всегда можно проверить.

Новый легковой автомобиль первые четыре года техосмотр не проходит, потом два раза — каждые два года, в последующий период — ежегодно.

Для такси первая диагностика — тоже через четыре года, потом ежегодно. Автомобили старше 10 лет — каждые полгода.

Например, стоимость техосмотра в Свердловской области не изменилась: легковой автомобиль — 498 рублей, автобус — 900 рублей.

— Штраф за непрохождение техосмотра планируют повысить с 1 марта 2022 года до двух тысяч рублей, — говорит Александр Порубенко. — У камер фиксации дорожных правонарушений будет доступ к базе, и они смогут сразу штрафовать нарушителей, но не более одного раза в сутки. В последнее время при ДТП часто выясняется, что у водителя не было ни полиса ОСАГО, ни техосмотра.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По данным пресс-службы УГИБДД Свердловской области, с начала года на территории региона произошло 1574 ДТП, из них 128 — по причине технической неисправности транспортного средства. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост 245%.

На территории Свердловской области достаточно пунктов техосмотра. Сегодня они загружены примерно на 30%, и ажиотажа не наблюдается.

Очередная кормушка

— Техосмотр никуда не передавали, он как был у страховщиков, так у них и остался, — говорит Кирилл Форманчук, председатель Комитета по защите прав автовладельцев. — В период своего президентства Дмитрий Медведев вывел техосмотр из подведомственности ГАИ. Его отдали Российскому союзу автостраховщиков. Вот с того момента и стало возможным у любого страхового агента купить диагностическую карту. Оптом бланки продаются от 150 рублей. То есть страховой агент их покупает на «оптовке», а потом продает за ту сумму, на какую хватит фантазии. В среднем цена начинается от 1000 рублей.

По словам правозащитника, в последний год правительство реформировало всю процедуру техосмотра. Но все это не работало, пока с полисом ОСАГО в любой подворотне можно было купить диагностическую карту.

— Ладно легковые машины, — размышляет Кирилл. — Но есть грузовики, которые перевозят опасные грузы. Они, как и такси, и пассажирские автобусы, обязаны проходить техосмотр раз в полгода. Получается, ради такого опасного транспорта и принимался закон о техосмотре, но и в этом случае водители без проблем покупали диагностические карты.

С 2019 года государство начало реформу техосмотра. Сначала ввели повышенные требования к диагностическим станциям, добавили фотографирование с GPS, с привязкой к местности, сделали сервер, на который эти фото нужно закачивать.

— Мы подсчитали, что каждый день около 40 тысяч автомобилей проходит в стране техосмотр, — продолжает общественник. — Зачем этот сервер, если никто никогда не посмотрит эти фотографии? Пусть даже по пять фото на каждое авто — это огромный объем информации. Все автостанции для техосмотра обязали купить дорогие фотоаппараты с ГЛОНАССом. Фотографируют в боксе, а представляете, какая погрешность при фотографировании в бетонном помещении? Потом сервер не принимает эти фотографии, потому что у них координаты не сходятся на несколько метров. Все это продолжалось два года. В итоге техосмотр временно отменили, потому что куча проблем: то станции не могли купить оборудование, то ковид, то еще что-то…

Фактически для рядового потребителя, который последние годы добросовестно проходил техосмотр, ничего не изменилось. Он так же в обозначенные сроки едет на станцию технического осмотра и получает диагностическую карту. Но мы же понимаем, что такой владелец авто — редкий экземпляр. Никто техосмотр честно не проходил, все покупали карту.

— Проблема в водителях грузовиков, особенно дальнобойщиках, — считает наш собеседник.

— Они покупали карты в среднем по тысяче рублей. Сейчас для них цена увеличилась до четырех тысяч рублей.

Фото: РИА Новости

Водитель легковушки поедет и за тысячу-полторы пройдет процедуру официально. Но если у грузовика трещина в лобовом стекле, его замена стоит от 60 тысяч. Колеса по 50–60 тысяч каждое, а их на одной только оси бывает 2–4, так что водителям большегрузов дешевле купить техосмотр, чем чинить машину. К слову, цены на «левый» техосмотр резко выросли. Теперь подделка технически стала более сложной. Вы присылаете фото своего авто, на станции «встраивают» в его данные нужные GPS-координаты — мы живем в век информационных технологий, подделка все равно возможна.

Реформа техосмотра привела лишь к тому, что это стало дорого для конечного потребителя. Дорого и для диагностических станций, потому что они на многие миллионы закупили требуемое оборудование и подключились к необходимым системам. Как и в истории с системой «Платон», очередной олигарх обогатился и на этой государственной реформе.

— Техосмотр — это доходный бизнес, — уверен Кирилл Форманчук. — Был период, когда РСА разрешил передвижные станции техосмотра. Подобные станции, аккредитованные где-нибудь в Москве, по всей стране продавали диагностические карты, словно они действительно колесили по всем уголкам России. Все про это знают — и страховщики, и гаишники. Государство само вывело эту коррупционную кормушку, из которой кормится большое количество структур.

Изольда Дробина, собкор «Новой» на Урале

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