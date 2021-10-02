 

Место на самолет из Киева в Тбилиси для Саакашвили осталось свободным

02.10.2021, 19:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМесто на рейс из Киева в Тбилиси, забронированное на имя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осталось свободным.

Саакашвили заявлял о покупке билета на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября, на день выборов в Грузии. Место осталось свободным, также свободно забронированное на имя матери Саакашвили место, передает РИА «Новости».

Это не единственные свободные места в самолете, но большая часть мест заняты. Стюардесса подтвердила, что этим рейсом должен был лететь Саакашвили. «Должен был лететь с нами. Но он уже в Грузии», – отметила она.

Ранее в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские парламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.

В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, хозяина которой позже арестовали за сокрытие преступления.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Саакашвили вернулся в Грузию.



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